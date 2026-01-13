Giornale di Brescia
Salvini, è un errore tagliare ora 'Strade sicure'

ROMA, 13 GEN - "Io sono contento di quello che stiamo facendo. Sicuramente non è il momento per togliere i militari dalle strade e dalle stazioni, anzi è un momento in cui c'è bisogno di ancora più divise nelle strade e nelle stazioni. Poi ci sono militari, poliziotti, carabinieri, polizia locale. A me interessa che ci sia più presidio, più presenza, più sicurezza. È un errore in questo momento tagliare Strade sicure e togliere i militari delle strade". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un convegno sul turismo in Senato, rispondendo a una domanda sulle frizioni fra il suo partito e FdI sulla sicurezza, Ha parlato con Crosetto di questo? "Ci stanno parlando i miei sicuramente", ha risposto Salvini.

ROMA

