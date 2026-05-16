Salvini, è Salim El Koudri il criminale di seconda generazione di Modena

ROMA, 16 MAG - "Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.