Salvini, doveroso chiedere alle banche un contributo per il dl bollette

MILANO, 17 FEB - Al dl Bollette "ci sta lavorando il ministro dell'Energia, l'obiettivo è di arrivare in Cdm domani, tagliando di quanti più euro possibile il peso e il costo per gli italiani, chiedendo un sacrificio e un contributo alle aziende". Così il vicepremier Matteo Salvini. "Sono appena usciti gli utili del 2025 delle principali banche italiane che si avvicinano ai 30 miliardi di euro. Penso che sarà doveroso chiedere alle banche che stanno facendo profitti incredibili grazie agli italiani e grazie al governo, un ulteriore contributo perché no, anche per le bollette".

