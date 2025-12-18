Salvini, dopo l'assoluzione questa notte ho dormito bene

BOLOGNA, 18 DIC - "Oggi è una bella giornata. Si è chiusa bene ieri con l'assoluzione dopo cinque anni di processo" per la vicenda Open Arms "e oggi va avanti bene, perché vediamo il frutto del lavoro che in questi 3 anni al Ministero ho contribuito a portare avanti". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'abbattimento ultimo diaframma della galleria destinata alla percorrenza delle auto dello stralcio Nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno (Bologna), commentando l'assoluzione della Cassazione nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. "Al di là della forma - ha aggiunto - posso dire che ieri ero abbastanza teso perché quando c'è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico. Spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera, perché sopra i 4 anni c'è la galera non i lavori socialmente utili, era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquillo. Questa notte ho dormito bene".