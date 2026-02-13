Salvini, dopo gli insulti a casaccio attendo le scuse di Gratteri

MILANO, 13 FEB - "Diciamo che da un procuratore della Repubblica, un cittadino italiano si aspetta terzietà e sobrietà, non insulti a casaccio e quindi la prima cosa che mi aspetterei da cittadino italiano sono le scuse". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell'inaugurazione di una mostra a Milano, commentando le parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri.