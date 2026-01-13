Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, dl su commissari ottempererà a richieste della C.Conti sul Ponte

AA

ROMA, 13 GEN - "Non c'è nessun problema, è tutto risolto, non c'è nessuna tensione". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul decreto legge sui commissari per le strade che ieri è slittato. "Sì, ma per scelta mia, perché ci sono alcuni approfondimenti su alcune tematiche relative al Ponte e ai balneari. Veramente i giornali inventano di quelle cose che sono difficili a smentire perché neanche io ci avrei potuto pensare a certe sciocchezze che ho letto", ha aggiunto a margine di un convegno della Lega sul turismo al Senato, spiegando che fra gli approfondimenti ci sono quelli sulle norme "per superare l'articolo 49 del codice della navigazione per permettere ai concessionari balneari uscenti di avere un indennizzo per gli investimenti fatti; e le ottemperanze a tutte le richieste della Corte dei Conti che vogliamo mettere per norma per andare avanti col Ponte. Non sono cose che fai in un quarto d'ora".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario