Salvini, di legge elettorale si occupa Calderoli, siamo in buone mani

ROMA, 13 GEN - "Non fatemi parlare di legge elettorale. La sta seguendo Calderoli e quindi siamo siamo in buone mani. Però non ho aggiornamenti sulla legge elettorale". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, replicando alle domande dei giornalisti al termine della riunione con i coordinatori regionali del suo partito, alla Camera.