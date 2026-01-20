Giornale di Brescia
Italia e Estero

Salvini, decreto sicurezza in arrivo, in cdm la settima prossima

ROMA, 20 GEN - "Il Decreto Sicurezza? È in arrivo. Oggi non è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Penso la settimana prossima". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini a margine del cantiere Pnrr nel comparto R5 di Tor Bella Monaca a Roma con il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

Argomenti
ROMA

