Salvini, dal Cdm via libera a sostanzioso taglio accise carburanti

ROMA, 18 MAR - "Pochi minuti fa il consiglio dei ministri ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a 'Dieci minuti' su Rete4, Si tratta, ha spiegato, di "un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli", ha sottolineato.