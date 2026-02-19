Giornale di Brescia
Salvini, da alcuni giudici pregiudizi che diventano azioni contro l'Italia

ROMA, 19 FEB - "Mi sembra che ci sia da parte di alcuni giudici un pregiudizio politico che si trasforma in un'azione contro l'Itala e gli italiani. In Usa, Cina o Canada se una nave italiana avesse speronato una nave cinese, american o canadese che fine avrebbe fatto? Mi pare che questi giudici non facciano il bene dell'Italia. Chi vota sì sceglie di togliere la politica dai tribunali, il potere di nomina alle correnti che sono per la maggior parte di sinistra così da privilegiare il merito". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega a Matteo Salvini, ospite di Mattino Cinque, commentando il risarcimento che lo Stato deve alla Sea Watch il cui capitano era Carola Rackete.

ROMA

