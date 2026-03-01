Salvini, con il Sì al referendum i giudici che sbagliano saranno sanzionati

ROMA, 01 MAR - "Manca sempre meno all'appuntamento fondamentale del 22-23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per votare per il referendum Giustizia. Con il SÌ al referendum, anche i giudici, come tutti gli altri lavoratori, se sbagliano potranno essere sanzionati. Perché se metti in galera la persona sbagliata, come purtroppo già successo tante volte, non puoi rimanere impunito o essere promosso". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, nella newsletter settimanale del suo partito. "Abbiamo l'opportunità senza precedenti di cambiare questa giustizia che non funziona - aggiunge -: la Lega vota SÌ!".