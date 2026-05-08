Salvini, ci hanno raccontato che Stasi era colpevole, giustizia da riformare

MILANO, 08 MAG - "I quotidiani hanno raccontato per anni che Stasi era colpevole". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul caso giudiziario relativo all'omicidio di Garlasco a margine di un evento a Milano. "Seguo le vicende giudiziarie", ha proseguito Salvini, tornando poi sul tema della riforma della giustizia e del referendum: "Ho votato sì, più che votare sì e far campagna per il sì non potevo fare. Gli italiani, la maggioranza, hanno decretato che la giustizia non va riformata, ne prendiamo atto". Secondo Salvini, tuttavia, "in quest'ultimo anno di legislatura, con delle iniziative parlamentari, delle riforme si possano e si debbano approvare e portare avanti, rispettando il nodo del referendum perché è chiaro che quando la gente vota bisogna rispettare il voto". "Io continuo a rimanere convinto che la giustizia, così com'è, a prescindere da Garlasco, evidentemente vada riformata", ha concluso.