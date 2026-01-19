Salvini, chi in classe ha una lama di 20 cm non è il benvenuto

PESCATE, 19 GEN - "Se uno esce da casa con una lama di 20 cm in tasca da portare in classe vuol dire che non è il benvenuto in questo paese". Lo afferma il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Lecco per inaugurare il potenziamento del Ponte Manzoni. "L'Italia - spiega commentando l'accoltellamento di un ragazzo in una scuola di La Spezia - ha le porte spalancate per chiunque scappa dalla guerra e porta in Italia voglia di integrarsi e per avere un futuro". "Se uno porta in Italia coltelli di 20 cm con cui ammazza un suo compagno di classe non è il benvenuto e puoi avere 30 anni o puoi avere 17 anni per quello che mi riguarda". "Nel decreto (sicurezza, ndr) è previsto che tutti i minori non accompagnati che sono a carico del contribuente italiano se commettono un reato smettono di essere assistiti e smettono di essere mantenuti dagli italiani". "Noi vogliamo ospitare chi porta un modo di vivere compatibile con i nostri valori",, conclude ricordando che "quando eravamo noi alle superiori se si litigava per una ragazza c'era al massimo qualche spintone o uno schiaffo".