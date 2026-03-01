Salvini, chi è intervenuto in Iran ha fatto bene

FIRENZE, 01 MAR - "Fatto salvo che che noi preferiamo sempre la via diplomatica, però se un regime sanguinario islamico prepara la bomba atomica e vuole cancellare i Paesi occidentali dalla faccia della terra, chi è intervenuto ha fatto bene". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, parlandone a Firenze coi giornalisti davanti a un gazebo del Carroccio per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia. "Poi se uno mi chiede, io rispondo che per me è sempre meglio l'arte della diplomazia e del convincimento - ha concluso - Con certa gente probabilmente il convincimento deve essere accompagnato da altro, ecco".