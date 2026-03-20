Salvini, Bossi meriterebbe i funerali di Stato ma sceglie la famiglia

MILANO, 20 MAR - "La famiglia chiede riservatezza" lo ha detto Matteo Salvini a Radio Libertà, commentando le agenzie sul funerale di Umberto Bossi che sarà celebrato a Pontida, la cittadina della bergamasca dove si tiene ogni anno la manifestazione principale della Lega, domenica alle 12 nell'abbazia del monastero di San Giacomo. Salvini ha detto di avere appreso la notizia dalle agenzie in diretta. "Io mi fermo alla riservatezza e lavoriamo per accompagnare e celebrare degnamente" il senatur ha aggiunto. A un ascoltatore che proponeva i funerali di Stato, il segretario del Carroccio detto di condividere "il fatto che meriterebbe il massimo degli onori, però sono scelte che lasciamo ai suoi affetti più vicini e più cari". "Quelle scelte, ripeto, lasciamole alla famiglia, lasciamole alla moglie, lasciamole ai figli" ha osservato. "Chi è nella Lega ha due famiglie" quella d'origine e "la grande famiglia" del Carroccio che "non è un partito ma è una comunità e quindi quando qualcuno lascia una comunità è l'intera comunità che lo vuole salutare". E dunque se il funerale "sarà a Pontida domenica pomeriggio nell'abbazia, vorrà dire che la famiglia si troverà domenica pomeriggio all'abbazia di Pontida"