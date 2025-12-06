Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini,basta divieti trasferta ai tifosi, salvo per delinquenti

AA

ROMA, 06 DIC - Bisogna coinvolgere i tifosi nella gestione delle società di calcio, accelerando sulla relativa proposta di legge della Lega in commissione Cultura al Senato, e il superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato, delinquenti ovviamente esclusi. È quanto auspicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, come fa sapere il suo partito. Approfittando della presenza in sala del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Salvini "ha condiviso con lui la necessità di intervenire per superare i troppi blocchi che la burocrazia, in particolare modo alcune Soprintendenze, pongono alla crescita del Paese e dello sport, ricordando la proposta ad hoc approvata grazie alla Lega".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario