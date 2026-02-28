Salvini, 'avvertiti ad attacco iniziato, via diplomatica è sempre la preferibile'

MILANO, 28 FEB - "Abbiamo appena fatto una call come governo, è chiaro che la via diplomatica è sempre la preferibile". Così il vicepremier Matteo Salvini sull'attacco di Usa e Israele in Iran, parlando a un gazebo della Lega a Milano. "Se c'è da parte degli Stati Uniti la certezza che il regime islamista iraniano si stia avvicinando alla bomba atomica....hanno ritenuto di intervenire. Noi seguiamo la vicenda e ci occupiamo e preoccupiamo di tutelare i civili a partire dagli italiani che sono in Iran" aggiunge Salvini, sottolineando che "a quanto mi risulta siamo stati avvertiti ad attacco cominciato".