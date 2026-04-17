Salvini, attaccare il Papa non serve a nessuno

ROMA, 17 APR - "Abbiamo condiviso alcune battaglie, come il contrasto alle migrazioni clandestina, però in un momento delicato con troppi conflitti in corso, attaccare il Papa e prendersela col Papa che è un costruttore di pace non serve a niente e nessuno, poi i buoni rapporti con gli Stati Uniti restano". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini al Tg3, circa l'attacco del presidente Usa, Donald Trump, al Papa.