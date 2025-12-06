Giornale di Brescia
Salvini, assistenti sociali e giudici vadano nei campi rom

ROMA, 06 DIC - "Perché continuare a imporre sofferenza e distanza forzata a tre bimbi, a una mamma e a un papà che hanno scelto l'Italia per crescere liberi e sereni i loro figli? La nostra battaglia di civiltà prosegue, e non ci fermeremo finché questa famiglia non tornerà a essere unita. Questa non è 'giustizia', questa è una vergogna!". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a proposito del caso della famiglia che viveva in un casolare isolato nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. "P.S. - aggiunge il ministro delle Infrastrutture - Assistenti sociali, avvocati e giudici sono sempre attesi nei campi Rom abusivi di tutta Italia…".

