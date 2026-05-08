Salvini al Padiglione russo, 'la mia speranza è che la diplomazia chiuda il conflitto'

VENEZIA, 08 MAG - "La mia speranza è che dopo quattro anni di conflitto, di sanzioni e di morti si vada al tavolo e sia la diplomazia a decidere e a chiudere il conflitto". Lo ha detto il vipremier Matteo Salvini visitando il Padiglione russo contestato con la commissaria Anastasia Karneeva. "Qua ai Giardini, all'Arsenale non si parla di guerra, non si parla di conflitti. Vengo dal Padiglione degli Stati Uniti, passo da quello russo, vado a quello cinese, passo per quello israeliano, vado all'italiano e spero di vederne tanti altri. La cultura e lo sport dovrebbero essere campi neutri, campi d'incontro anche perché chi entra in questo padiglione russo penso che ne esca con un'idea di serenità che poi magari traspone nell'attività politica", ha sottolineato Salvini che ha ascoltato le performance degli artisti russi e, salito al primo piano, ha voluto toccare l'albero simbolo dell'evento alla Palazzina liberty del governo russo. "Adoro i canti e le tradizioni popolari in tutte le parti del mondo. Con la testa oggi sono anche un po' a Genova per la adunata degli alpini perché anche lì è storia e tradizione, lingua e cultura e rispetto. Anche lì ci sono state delle polemiche. Siamo veramente in un'epoca surreale dove perfino la adunata dei rigorosi alpini riesce a scandalizzare e a preoccupare. Io penso che i problemi non siano né gli alpini né questi ragazzi e i loro canti siberiani. Non penso che venendo qua si sostenga il conflitto o un governo di una parte o dell'altra" ha spiegato Salvini. "Penso che l'arte e la Biennale servano a riavvicinare. Il fatto che padiglioni di Paesi attualmente in conflitto siano aperti, che ci siano giovani belli, innovativi è un bel segnale" ha concluso Salvini prima di spostarsi al Padiglione Italia all'Arsenale.