Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salvini, al federale nessuna resa dei conti con Vannacci

Videocollegamento Matteo Salvini ministro delle infrastrutture durantel'assemblea pubblica 2025 dell'Unione Industriali di Torino , 16 ottobre 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
Videocollegamento Matteo Salvini ministro delle infrastrutture durantel'assemblea pubblica 2025 dell'Unione Industriali di Torino , 16 ottobre 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
AA

MILANO, 21 OTT - Al Consiglio federale della di oggi non ci sarà nessuna resa di conti con Vannacci secondo il leader Matteo Salvini: "No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto: in Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria. In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione. Nelle Marche è andata bene, in Toscana no, però le vittorie non hanno mai solo un padre come le sconfitte" ha detto Salvini a margine di un evento a Milano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario