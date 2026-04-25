Salvini a Firenze, 'il 25 aprile una giornata di tutti, per tutti'

BOLOGNA, 25 APR - "Oggi si festeggia la Liberazione, figlia di tanti ragazzi e tante ragazze che hanno dato la loro vita, più di 300mila alleati da tutto il mondo, quasi 100mila dagli Stati Uniti, sono sepolti in decine di cimiteri italiani, combattendo contro il nazifascismo, siamo qua anche grazie a loro. È una giornata di tutti, per tutti", e "spero che non passino ancora troppi anni perché sia una giornata di riconciliazione, di pacificazione nazionale. Perché dopo 80 anni ancora polemiche, divisioni, fischi, scontri ai cortei in una giornata che dovrebbe festeggiare la risorgenza, fanno male". Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini al Florence American Cemetery and Memorial a Tavarnuzze, in provincia di Firenze, a margine della commemorazione del 25 aprile.