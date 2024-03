Salvi soccorritori colpiti da seconda valanga in val Senales

BOLZANO, 11 MAR - Tragedia sfiorata questa sera in val Senales, dove tre soccorritori, impegnati nelle ricerche dopo il distacca di una valanga, sono stati colpiti e parzialmente sepolti da una seconda slavina, proprio mentre stavano rientrando a valle. Sono stati tempestivamente liberati e tratti in salvo dai compagni. Nessun ha riportato ferite. Le ricerche dopo il primo distacco erano appena terminate, dopo aver appurato che nessuno si trovasse sotto la neve che in alcuni punti si è accumulata fino a cinque metri di altezza.