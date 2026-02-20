Saluto romano ad Acca Larentia, gup proscioglie 29 persone

ROMA, 20 FEB - Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound, per il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. I pm, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, contestavano la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Il giudice di Roma ha disposto il non luogo a procedere sostenendo che "non vi è una ragionevole previsione di condanna".