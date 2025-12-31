"Saluto alla Città", Prefetto Trieste e tutte forze ordine in piazza Unità

TRIESTE, 31 DIC - Rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, delle forze armate, dell'emergenza sanitaria, Protezione civile, Vigili del fuoco, Guardia costiera tutti riuniti per la prima volta, alla Scala reale in piazza Unità d'Italia, con auto di servizio a sirene spiegate e mezzi navali in festa. E' "Saluto alla città" organizzato dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, al quale era presente anche il sindaco, Roberto Dipiazza. Una iniziativa che ha attirato la curiosità dei cittadini e dei tanti turisti richiamati in città per il Capodanno, con la piazza addobbata per il Natale e allestita per il concerto che si terrà questa sera, cui seguiranno i fuochi pirotecnici a mezzanotte. Qui ci sono "tutti coloro i quali si fanno carico di accudire la nostra cittadinanza", si tratta di "un momento di attenzione per queste persone, per dare loro visibilità. Persone che quotidianamente fanno il loro lavoro, qui i cittadini li hanno visti tutti insieme". Petronzi ha risposta anche alle domande dei giornalisti sul 2026: "Mi aspetto di lavorare tanto e di riuscire a dare risposte alla città"; "mi aspetto di riuscire a dare sempre di più per incontrare tutte le esigenze di questa città, di chi sta bene e le altre esigenze, verso le quali dobbiamo essere estremamente attenti nell' ascolto e nella risposta".