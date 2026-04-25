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Saluti romani e 'presente', Do.Ra. commemora caduti Rsi a Varese

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VARESE, 25 APR - I Do.Ra anche quest'anno hanno omaggiato con il 'presente' e saluti romani i "camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria", come ha detto il leader del gruppo nazifascista con sede ad Azzate (Varese) Alessandro Limido, che ha definiti i morti della Repubblica sociale italiana "i veri eroi". Con uno striscione inneggiante ai "figli di sangue e onore", alle 9 i militanti della Comunità dei Dodici Raggi hanno iniziato il giro di commemorazioni al cimitero di Ganna, per poi spostarsi a cimiteri varesini di Sant'Ambrogio e di Belforte. Una ventina i militanti presenti a quello che l'Anpi ha sempre definito uno "sfregio" al 25 Aprile, appartenenti a un'associazione da anni sotto inchiesta e al centro di diversi processi . "Per i caduti nel nome della Repubblica Sociale", ha scandito Limido con i militanti di Do.Ra che hanno risposto con il saluto romano, per poi spostarsi verso l'ultima tappa, il cimitero di Solbiate Arno. Presenti, come sempre, Polizia e Carabinieri che anche questa volta, davanti al saluto romano, faranno scattare la denuncia.

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