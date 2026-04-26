Saluti romani a Dongo, antifascisti cantano 'Bella ciao'

- COMO, 26 APR - Saluti romani questa mattina a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Mussolini. Alcune decine di militanti neofascisti si sono schierate di fronte al parapetto del lungolago dove avvenne la fucilazione, secondo il rituale che prevede la chiamata del "presente" seguita dal saluto romano. La manifestazione si è svolta senza incidenti sotto il controllo delle forze dell'ordine e tra le proteste delle centinaia di partecipanti alla contromanifestazione organizzata nella antistante piazza Paracchini dalla Cgil nazionale. I manifestanti hanno cantato "Bella ciao". Alla iniziativa della Cgil ha preso parte anche l'europarlamentare Ilaria Salis.