Saluti nazisti, frasi razziste e omofobe alla marcia per Quentin a Lione

PARIGI, 21 FEB - Saluti nazisti, insulti razzisti ed omofobi oggi a Lione durante la "marcia per Quentin", in omaggio al giovane di estrema destra ucciso la settimana scorsa in un pestaggio: per questo motivo, la prefettura ha annunciato che sporgerà denuncia. I gesti e le grida sono stati individuati nei video della manifestazione e postati sui social, ha precisato un portavoce della prefettura. "Conformemente alle istruzioni del ministro dell'Interno - ha detto il portavoce - la prefetta Fabienne Buccio segnalerà al procuratore della Repubblica tutti i gesti e le frasi in questione".