Salta Circo Massimo, Pfm e Earth Wind & Fire a piazza Popolo

ROMA, 22 DIC - Non più il Circo Massimo ma la ben più raccolta Piazza del Popolo, non più gli idoli dei giovanissimi Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei ma un cast forse più amato dai loro genitori, con il prog italiano della Pfm, il folk dell'Orchestraccia e i 'senatori' della disco Earth Wind and Fire. E' l'ipotesi per il concerto di Capodanno del Campidoglio pubblicata oggi sulle pagine romane del Corriere della Sera e della Repubblica. Tony Effe, che oggi incontrerà i fan alla Discoteca Laziale, era stato allontanato dal concerto del Circo Massimo per via dei suoi testi ritenuti sessisti e violenti, e gli altri due artisti del cartellone avevano dato forfait per solidarietà. Il trapper terrà comunque un concerto al Palaeur, ma ancora non c'è una soluzione definitiva per il veglione 'ufficiale' del Campidoglio.