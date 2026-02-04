Salone del libro, il tema è 'Il mondo salvato dai ragazzini'

TORINO, 04 FEB - "Il mondo salvato dai ragazzini": è questo il tema della prossima edizione del Salone del Libro in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto. Lo ha annunciato la direttrice Annalena Benini. "È il titolo di un libro di Elsa Morante, un manifesto, una poesia, una festa. È un appello a tutto quello che è il Salone in chiave magica". A questo tema sarà dedicata una sezione a cura di Veronica Frosi, Gloria Napolitano, Lorenzo Riggio, Sebastian Tanzie Francesca Tassini. La lezione inaugurale del Salone sarà tenuta da Zadie Smith e s'intitolerà 'Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così' sul mondo dei ragazzi e delle ragazze, una riflessione sull'adolescenza. La XXXXIII edizione del Salone del Libro, che come di consueto si terrà al Lingotto Fiere, è stata presentata al Politecnico di Torino. "Il Politecnico di Torino condivide i valori che ispirano da sempre il Salone internazionale del Libro di Torino: dialogo, dimensione internazionale e trasferimento culturale verso la società. Infatti come università tecnologica ci riconosciamo e rappresentiamo con il Salone del Libro quel ruolo di mediatore e di interlocutore con la società per la comprensione delle profonde trasformazioni che stiamo vivendo oggi" ha detto il rettore Stefano Corgnati. La Grecia, come annunciato alla fine dell'edizione 2025, sarà il Paese ospite d'onore del Salone, l'Umbria la regione ospite. Confermate le otto sezioni, a cui si aggiunge la nona dedicata ai ragazzi. "Il Salone del Libro continua a crescere grazie a una progettualità solida e di lungo periodo, fondata sulla promozione della lettura e sul sostegno all'editoria. Molte case editrici in particolare quelle piccole e medie contano sul salone per migliorare i propri risultati e aumentare le vendite e la propria visibilità. È una responsabilità che sentiamo molto forte per questo lavoriamo tutto l'anno per ascoltare i loro bisogni e provare a dare risposte" ha detto Viale.