Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Salis, 'governo pensi a case popolari, su sfratti deriva grave'

Ilaria Salis durante la festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra dal titolo ‘Terra', Roma 7 settembre 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Ilaria Salis durante la festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra dal titolo ‘Terra', Roma 7 settembre 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
AA

BRUXELLES, 02 NOV - "La proposta d'istituire una cosiddetta "Autorità per l'esecuzione degli sfratti", alle dirette dipendenze del Ministero della Giustizia, punta ancora una volta a colpire chi sta peggio e si inserisce nella più ampia strategia del governo Meloni di accentrare il potere nelle mani dell'esecutivo, riducendo le competenze e l'autonomia di altri organi dello Stato". Lo afferma l'eurodeputata Ilaria Salis commentando la proposta di legge di Fratelli d'Italia per semplificare le procedure di sfratto delle abitazioni, "È bene ricordare che, in uno Stato di diritto, spetta alla Magistratura applicare le leggi ai singoli casi: un compito che non può e non deve essere assunto dal governo o da organi a esso subordinati. Siamo di fronte a una deriva pericolosa, che rischia di compromettere la separazione e l'equilibrio tra i poteri e minare la tutela dei diritti fondamentali. Occorre fermarla prima che sia troppo tardi. Il governo, piuttosto, si preoccupi di investire nell'edilizia residenziale pubblica e garantire soluzioni concrete a chi non può più permettersi una casa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario