Salis, 'governo pensi a case popolari, su sfratti deriva grave'

BRUXELLES, 02 NOV - "La proposta d'istituire una cosiddetta "Autorità per l'esecuzione degli sfratti", alle dirette dipendenze del Ministero della Giustizia, punta ancora una volta a colpire chi sta peggio e si inserisce nella più ampia strategia del governo Meloni di accentrare il potere nelle mani dell'esecutivo, riducendo le competenze e l'autonomia di altri organi dello Stato". Lo afferma l'eurodeputata Ilaria Salis commentando la proposta di legge di Fratelli d'Italia per semplificare le procedure di sfratto delle abitazioni, "È bene ricordare che, in uno Stato di diritto, spetta alla Magistratura applicare le leggi ai singoli casi: un compito che non può e non deve essere assunto dal governo o da organi a esso subordinati. Siamo di fronte a una deriva pericolosa, che rischia di compromettere la separazione e l'equilibrio tra i poteri e minare la tutela dei diritti fondamentali. Occorre fermarla prima che sia troppo tardi. Il governo, piuttosto, si preoccupi di investire nell'edilizia residenziale pubblica e garantire soluzioni concrete a chi non può più permettersi una casa".