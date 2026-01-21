Salgono a 60 i morti nel rogo in un centro commerciale in Pakistan

ISLAMABAD, 22 GEN - È salito ad almeno sessanta morti il bilancio dell'incendio che ha avvolto un centro commerciale a Karachi in Pakistan. Lo hanno riferito polizia e funzionari precisando che trenta corpi sono stati recuperati: si trovavano in un negozio all'interno dell'edificio. L'incendio è divampato sabato sera nel centro commerciale di MA Jinnah Road, una zona commerciale densamente popolata di Karachi. I vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme per oltre 30 ore prima di domarle lunedì. Il vice ispettore generale di Karachi Sud, Syed Asad Raza, ha precisato che l'identificazione delle vittime rimane difficile poiché molti corpi presentano gravi ustioni. La polizia ha affermato che una squadra di artificieri sta raccogliendo campioni da diversi piani e dai corpi per escludere la presenza di esplosivi. Le autorità hanno aggiunto che finora non sono state trovate prove che attestino che quanto accaduto sia stato un atto di terrorismo. Il primo ministro del Sindh, Murad Ali Shah, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ordinato ai funzionari di fornire assistenza, mentre le operazioni di soccorso e ricerca sono proseguite, nel timore che il bilancio delle vittime possa aumentare.