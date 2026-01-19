Giornale di Brescia
Salgono a 24 le vittime del deragliamento di 2 treni in Spagna

MADRID, 19 GEN - Si è ulteriormente aggravato il tragico bilancio del deragliamento che ha coinvolto alle 19:39 di domenica due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia ad Adamuz (Cordoba). Sono almeno 24 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

Argomenti
MADRID

