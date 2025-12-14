Salgono a 16 le vittime della sparatoria a Sydney

ROMA, 14 DIC - Il numero delle vittime della sparatoria di Bondi Beach è salito a 16, tra cui un bambino, ha dichiarato all'ABC il ministro della Salute del Nuovo Galles del Sud, Ryan Park. Lo riporta la Bbc. Trentotto i feriti. Al momento non è chiaro se il bilancio aggiornato delle vittime includa uno dei due uomini armati. La polizia ha dichiarato in precedenza che uno dei presunti aggressori era stato ucciso, mentre un altro era in condizioni critiche.