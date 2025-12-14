Salgono a 12 le vittime a Sydney, 'presa di mira la comunità ebraica'

ROMA, 14 DIC - Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, ha affermato che almeno 12 persone sono state uccise e 29 sono rimaste feriti definendolo "un atto terroristico". Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha sostenuto che "l' attacco è stato progettato per colpire la comunità ebraica di Sydney". "Nel primo giorno di Hanukkah, quella che avrebbe dovuto essere una notte di pace e gioia celebrata in quella comunità con famiglie e sostenitori è stata infranta da questo orribile e malvagio attacco", ha detto Minns in conferenza stampa con le forze dell'ordine.