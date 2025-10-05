Giornale di Brescia
Sale su statua che crolla, morto 19enne in val Venosta

BOLZANO, 05 OTT - Tragico incidente la scorsa notte a Glorenza, in val Venosta, dove un giovane è morto, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo. La disgrazia si è consumata verso le tre di notte. Il ragazzo, Leon Moser, 19enne di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana di piazza Municipio. La statua di bronzo, alta circa due metri e installata su un piatto sopraelevato della fontana, ha improvvisamente ceduto, facendo cadere il giovane e arrivandogli addosso, procurandogli lesioni letali. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i Carabinieri, ma il 19enne è deceduto sul posto.

BOLZANO

