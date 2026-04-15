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Sale a 9 il bilancio dei morti nella sparatoria in una scuola in Turchia

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ISTANBUL, 15 APR - Il ministro dell'Interno turco, Mustafa Ciftci, ha annunciato che sono in tutto 9 le persone che hanno perso la vita per la sparatoria in una scuola media nel sud est della Turchia, dove uno studente dello stesso istituto scolastico ha aperto il fuoco ferendo anche 13 persone, prima di morire, suicidandosi o sparandosi nella concitazione. Sei feriti sono gravi, ha aggiunto il ministro, riferisce Anadolu, mentre i morti sono 8 studenti e un insegnante. Secondo Ntv, il padre dello studente killer è stato arrestato e si sospetta che il ragazzo abbia preso le armi utilizzate nella strage da quelle del padre, che è un agente di polizia.

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