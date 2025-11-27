Giornale di Brescia
Sale a 65 il bilancio dei morti dell'incendio di Hong Kong

PECHINO, 27 NOV - Il governo di Hong Kong ha riferito che il bilancio delle vittime del violento incendio scoppiato mercoledì a Hong Kong in sette delle 8 torri del complesso residenziale di Wang Fuk Court a Tai Po ha causato finora un totale di 65 morti. E' il bollettino aggiornato alle 20 locali (13 in Italia), che annovera anche 70 feriti, nel resoconto dei media locali. I dispersi restano ancora alcune centinaia.

