Sale a 334 il bilancio dei morti in Sri Lanka per le inondazioni

COLOMBIA, 30 NOV - Il bilancio delle vittime delle alluvioni e delle frane provocate dal ciclone Ditwah è salito ad almeno 334 persone in tutto lo Sri Lanka, con quasi 400 dispersi. Lo ha annunciato oggi il centro di gestione dei disastri. La pioggia si è placata dopo una settimana di forti acquazzoni, ma le zone basse della capitale Colombo sono ancora allagate, con oltre un milione di persone colpite dal disastro, ha aggiunto la stessa fonte.

COLOMBIA

