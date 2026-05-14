Sale a 21 il bilancio dei morti a Kiev nei raid russi

KIEV, 14 MAG - Il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte è salito a 21. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso statali. I soccorritori continuano a cercare senza sosta tra le macerie persone intrappolate nell'edificio crollato nel quartiere di Darnytskyi. Il bilancio precedente era di 16 vittime.