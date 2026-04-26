Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sale a 19 il bilancio delle vittime dell'attentato nel Cauca, in Colombia

AA

BOGOTA, 26 APR - L'Istituto di medicina legale e forense del governo della Colombia riferisce oggi che sono in totale 19 le vittime dell'attentato terroristico perpetrato ieri nella provincia sudoccidentale del Cauca dal gruppo armato conosciuto come Stato Maggiore Centrale (Emc), guidato dal comandante delle ex Farc, Iván Mordisco. Secondo le autorità del governo provinciale sono stati almeno 26 gli attentati portati avanti nelle ultime 48 ore dalla fazione di Mordisco e in tale contesto il governatore Octavio Guzmán ha chiesto al governo gazionale "un'azione decisa, costante ed efficace per affrontare la grave crisi di ordine pubblico che stiamo vivendo, nonché l'urgente presenza del ministero della Difesa a Cauca". L'ondata di attacchi avviene a poco più di un mese dallo svolgimento delle elezioni generali e presidenziali e a poche ore dalla visita del presidente Gustavo Petro in Venezuela nel corso della quale è stato annunciato un accordo di cooperazione militare con Caracas per liberare le zone di confine dai gruppi paramilitari coinvolti in attività illegali come il traffico di droga e di minerali preziosi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOGOTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario