Sale a 18 morti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano

BEIRUT, 11 APR - Sale a 18 il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Otto persone sono rimaste uccise nel pomeriggio in attacchi condotti in una città della regione di Sidone. I feriti sono almeno nove, cinque delle quali gravi, ha dichiarato il ministero della Salute. Questa mattina si erano registrati 10 morti, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, negli attacchi israeliani condotti nella regione di Nabatieh. Ieri la presidenza libanese aveva annunciato un incontro martedì a Washington tra rappresentanti libanesi, israeliani e americani "per discutere l'istituzione di una tregua e la data di inizio dei negoziati". Sale inoltre a 2.020 il bilancio dei morti degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo scorso, dall'inizio della guerra tra Hezbollah, gruppo filo-iraniano, e Israele. Il nuovo bollettino comprende 248 donne, 165 bambini e 85 membri del personale medico e di soccorso, oltre a 6.436 feriti.