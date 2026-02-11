Sale a 16 il numero dei morti per il maltempo in Portogallo

LISBONA, 11 FEB - Sale a sedici il numero di vittime direttamente o indirettamente causate dal maltempo in Portogallo. Anche stavolta si tratta di un anziano caduto dal tetto che stava cercando di riparare, nella città di Pombal. Non è il primo incidente mortale di questo tipo, dovuto alla difficoltà di soccorrere le popolazioni colpite e ai ritardi che ieri hanno portato anche alle dimissioni della ministra degli Interni. L'allerta meteo resta molto alta, in considerazione del fatto che non sono previsti miglioramenti delle condizioni meteorologiche almeno fino a sabato. Nella notte fra ieri e oggi, tremila persone sono state preventivamente evacuate dalla città di Coimbra dove, come le autorità avevano previsto, nella serata di oggi il fiume Mondego ha rotto gli argini provocando inondazioni. Per il momento l'acqua ha raggiunto soprattutto zone rurali, ma ha costretto alla chiusura della A1, la principale autostrada del Paese. Altre evacuazioni sono previste per la serata di oggi.