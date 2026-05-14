Sale a 16 il bilancio dei morti a Kiev, anche 2 bambini

ROMA, 14 MAG - Il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev della notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Lo scrive Ukrinform, citando il Servizio di emergenza statale. "Nel distretto di Darnytsia a Kiev si contano già 16 morti a causa dell'attacco russo, tra cui 2 bambini", si legge nel rapporto. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie e a cercare persone. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale.