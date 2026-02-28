Sala visita feriti del tram, nessuno è in pericolo di vita

MILANO, 28 FEB - Sono stabili e non in pericolo di vita i due feriti più gravi ricoverati al Policlinico dopo il deragliamento del tram. Lo fa sapere il Comune di Milano con il sindaco Giuseppe Sala che questa mattina si è recato nell'ospedale in visita alle persone rimaste ferite nell'incidente di ieri. I due pazienti più gravi sono ricoverati in Neurorianimazione. "Con la sua visita - si legge in una nota del Comune - il sindaco ha voluto manifestare la vicinanza propria e della città di Milano ai due feriti e alle loro famiglie, in un momento così delicato. Allo staff medico, ai sanitari e a tutti i soccorritori che si sono adoperati immediatamente per prestare aiuto alle vittime di questo tragico incidente va il ringraziamento del sindaco e del Comune di Milano".