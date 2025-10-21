Giornale di Brescia
Sala, su urbanistica Procura mostri interesse a soluzione

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, partecipa all’evento per i primi 80 anni di storia delle Acli Milanesi a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Giuseppe Sala, sindaco di Milano, partecipa all'evento per i primi 80 anni di storia delle Acli Milanesi a Milano, 19 ottobre 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
AA

MILANO, 21 OTT - Sull'urbanistica "è difficile uscirne se la Procura non mostra interesse a trovare una soluzione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in città, parlando del nuovo appello del comitato 'Famiglie Sospese' affinché si arrivi a un intervento legislativo. "Bisogna solo tornare a un intervento legislativo, ho visto che una problematica del genere sta nascendo anche a Bologna e per questo insisto a dire che non è solo una questione milanese" ha aggiunto Sala.

MILANO

