Sala, su urbanistica Procura mostri interesse a soluzione

MILANO, 21 OTT - Sull'urbanistica "è difficile uscirne se la Procura non mostra interesse a trovare una soluzione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in città, parlando del nuovo appello del comitato 'Famiglie Sospese' affinché si arrivi a un intervento legislativo. "Bisogna solo tornare a un intervento legislativo, ho visto che una problematica del genere sta nascendo anche a Bologna e per questo insisto a dire che non è solo una questione milanese" ha aggiunto Sala.