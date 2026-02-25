Sala, su Rogoredo il centrodestra che strumentalizza fa pena

MILANO, 25 FEB - "Provo un po' di pena rispetto ai colleghi politici del centrodestra che strumentalizzano" quanto accaduto a Rogoredo, "è proprio riprovevole, non bisogna farlo, il tema della sicurezza è un tema di tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del consiglio metropolitano. "Qui non stiamo parlando solo di sicurezza, il fenomeno della tossicodipendenza è un fenomeno gravissimo nel mondo, in Italia e a Milano - ha aggiunto -. A Milano è simbolicamente rappresentato da quello che succede a Rogoredo, oggi ne abbiamo parlato nel comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura dicendo che va affrontato da tanti punti di vista, dal punto di vista di prevenzione ma anche dal punto di vista sanitario". Infatti, come ha spiegato al comitato una rappresentante di Ats, "non è aumentato il numero di tossicodipendenti, ma sono tutti in condizioni molto gravi, quindi bisogna lavorare anche da quel punto di vista. Al netto delle polemiche, su Rogoredo bisogna lavorare", ha detto Sala secondo cui "bisogna trovare le formule per cercare di proteggere l'area, però questo rischia come sempre di proteggere quell'area e di avere uno spostamento degli spacciatori e dei consumatori". "Il problema è che bisogna cercare di andare alla fonte del problema della tossicodipendenza", ha concluso.