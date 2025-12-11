Giornale di Brescia
Sala partenze bonificata, cessato l'allarme all'aeroporto di Alghero

ALGHERO, 11 DIC - È rientrato l'allarme scattato questa mattina all'aeroporto di Alghero Fertilia, dove a causa di uno spray urticante spruzzato da qualcuno era stata evacuata la sala partenze. Gli ambienti sono stati bonificati dal personale della Sogeaal, società di gestione dello scalo del nord Sardegna. I passeggeri hanno eseguito una seconda volta i controlli di sicurezza e si sono imbarcati sul volo per Roma Fiumicino, la cui partenza è avvenuta senza ulteriori problemi alle 11:50, con poco più di mezzora di ritardo.

ALGHERO

