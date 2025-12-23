Sala, nella manovra Milano non è nel cuore del governo

MILANO, 23 DIC - "Ancora una volta devo dire che Milano non è esattamente nel cuore del governo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del brindisi di Natale con la stampa. "Non voglio commentare temi che esondano rispetto alla città ma sembra che la manovra penalizzi Milano - ha aggiunto -, con un taglio di 15 milioni sulla M4, il trasporto pubblico è sempre il grande penalizzato in ogni manovra, ed è un servizio che i cittadini sentono come il più necessario". C'è poi il tema delle risorse per la polizia locale, con il decreto anticipi che ha istituito un fondo per gli straordinari dei vigili durante le Olimpiadi "però non è attingibile da Milano - ha detto ancora Sala -. Noi chiediamo o fondi o di derogare perché in quel periodo ci sarà bisogno di fare tanti straordinari".