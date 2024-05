Sala, Milano tra le città in cui l'aria è migliorata di più

MILANO, 23 MAG - "Ieri è stato diffuso lo studio annuale di Kyoto club e del Cnr riguardo la qualità dell'aria nelle città italiana. Ebbene: a Milano i livelli del Pm10 sono diminuiti del 20%, quelli del Pm 2.5 del 17%. Tra le principali città italiane siamo quelle che ha visto un miglioramento più significativo". Lo ha comunicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video sulle sue pagine social. "Negli ultimi venti anni, la concentrazione di Pm10 e Pm 2.5 nella nostra città è quasi dimezzata: lo dicono i dati - ha aggiunto ribadendo quanto già detto ieri in occasione del video settimanale che è stato dedicato agli effetti delle ztl di area B e C - Questa è la chiara dimostrazione del fatto che le azioni che stiamo mettendo in campo per ridurre l'inquinamento e la circolazione delle auto in città e potenziare i mezzi di trasporto pubblico hanno prodotti degli effetti positivi sull'aria che tutti noi respiriamo". Senza queste decisioni politiche come ad esempio Area B, Area C e le zone a 30 all'ora "non avremmo ottenuto granché". Comunque, ha sottolineato, "dobbiamo fare di più ma non intendo cambiare strada e rilancio: finché sarò sindaco continueremo a lavorare in questa direzione con buona pace di quelli che osteggiano le politiche volte a limitare il traffico e dei detrattori di Milano". Sala ha infine citato lo studio sulla qualità dell'aria di una società privata che vende apparati ambientali "che per un singolo giorno" hanno classificato Milano come la terza città più inquinata del mondo. A chi ha voluto guardare quei dati ha detto: "abbiate il coraggio dell'onestà, prendete atto che la verità è un'altra e se avete a cuore l'ambiente raccontate i dati reali e preferibilmente fatelo con la stessa enfasi", ha concluso.